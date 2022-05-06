إسرائيل بصدد الموافقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أفادت هيئة حكومية إسرائيلية بأنه من المتوقع أن توافق الإدارة المدنية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بحلول الأسبوع المقبل.

وبحسب بيان الإدارة، سيتم تطوير 1452 وحدة سكنية بينما، من المتوقع أن يوافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على الوحدات المتبقية البالغ عددها 2536 يوم الخميس المقبل.

وبعد إعلان المجلس الأعلى للتخطيط، حثت الولايات المتحدة إسرائيل على الامتناع عن الموافقة على خطط البناء.

ووفقا للقناة 12، اشترط البيت الأبيض زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخطط لها إلى إسرائيل الشهر المقبل بالموافقة على الوحدات السكنية.

المصدر: i24news