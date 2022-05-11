تركيا تمنح جنسيتها لـ270 ألف أجنبي بينهم 201 ألف سوري

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد الحاصلين على الجنسية التركية من اللاجئين السوريين والأفغان والأجانب عبر الاستثمار، بلغ 270 ألف شخص.

وقال في مؤتمر عقد في العاصمة أنقرة، حول جوازات السفر ورخص القيادة المحلية، إن "نحو 200 ألف و950 سوري حصلوا على الجنسية التركية، من بينهم 113 ألف و654 بالغ و87 ألف و296 طفل".

وأضاف: "عدد الشباب الأفغان الحاصلين على الجنسية التركية بلغ 37 ألف و69 شخص من بينهم 17 ألف تركماني".

وتابع: "جزء من الأتراك الأويغور لا يمتلكون إقامة، وجزء منهم لا يحمل الجنسية، لهذا منحناهم جميعا الإقامة الطويلة المدى، كما أنشأنا مكاتب للأنساب التركية في إسطنبول لجميع الأنساب التركية بما يشمل الأتراك الأويغور والأتراك في بلغاريا واليونان وآسيا الوسطى".

وأشار إلى أن "هناك 6 آلاف و787 مواطن من أتراك الأويغور، وإجراءات الحصول على الجنسية مستمرة لنحو ألفين آخرين".

وأوضح وزير الداخلية التركي، أن "25 ألف و969 أجنبي حصلوا على الجنسية التركية عبر الاستثمار"، مشيرا إلى "تحقيق عائدات بنحو 7 مليار و532 مليون دولار من المستثمرين الأجانب".

ويأتي التصريح على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرب عودة مليون لاجئ سوري "بشكل طوعي" إلى بلادهم.

المصدر: "زمان"