أردوغان: أكثر من مليون لاجئ سوري مستعدون للعودة الطوعية إلى بلادهم
AFP
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع المؤشرات تظهر أن عدد اللاجئين المستعدين للعودة الطوعية إلى سوريا أكثر من مليون بكثير.
وقال أردوغان في كلمة بختام اجتماع حكومي: "نعمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من المنظمات الإغاثية الدولية"، مضيفا: "لا يساورن أحد الشك أن عدد السوريين في بلادنا سينخفض إلى مستويات معقولة كلما وفرنا الإمكانات اللازمة للعودة الطوعية".
وأعلن أن "عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعدناهم إلى بلادهم منذ 2016 تجاوز 320 ألفا".
المصدر: "الأناضول"