مصر.. فيديو مروع لمصرع وإصابة 5 فتيات

شهد طريق مطار بورسعيد في مصر، أمس الثلاثاء، حادثا أليما تسبب في مصرع فتاة وإصابة 4 أخريات، وذلك بعد اصصدام سيارة ملاكي بعمود إنارة.

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وأدى الحادث لوفاة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وإصابة 4 أخريات.

وتبين من الفيديو أن السيارة كانت تقل 5 فتيات، وأن سيارة ميكروباص كانت تسير بجانبها، ويظهر على جسم السيارة آثار تصادم من اتجاه سير الميكروباص، بينما تهشمت السيارة من الجانب الآخر نتيجة تصادمها بعامود إنارة على جانب الطريق.

وتبين من الصور الضوئية تهشم السيارة بالكامل، وآثار صدمة السيارة الميكروباص، ودماء الضحايا على مقاعد السيارة، ومصحف كان جانب الـ3 فتيات الجالسات على الكرسي الخلفي.

وتبين من الفيديو أن إحدى الفتيات خرجت من السيارة نتيجة تصادمها بالعامود، وهرع الأهالي تجاه السيارة لإنقاذ حياة الـ5 فتيات، وأبلغوا هيئة الإسعاف التي دفعت بسيارة، وتم نقل المصابين والمتوفاة لأقرب مستشفى تابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية.

المصدر: القاهرة 24