مصر.. قرار حكومي تجاه المستشفى المتسبب في وفاة مارينا صلاح المثيرة للجدل

أعلن وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، صدور قرار إداري بإغلاق المستشفى الذي تسبب في وفاة المواطنة مارينا صلاح.

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جاء ذلك في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال: "انتظرنا نتابع الأزمة حتى الفجر، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضية، قائلا: وتم صدور قرار إداري بإغلاق المستشفى، بعد انتهاء اللجنة من عملها".

وأكد أن هناك رقابة شديدة على كافة المستشفيات، قائلا: ويتم اتخاذ كافة الإجراءات ومحاسبة المسئولين "حساب عسير"، لاسيما وأن الوزارة لديها ضبطية قضائية في التعامل مع المخالفات.

انتشر على مواقع التواصل خبر وفاة سيدة بسبب خطأ طبي خلال خضوعها لفحص الأشعة المقطعية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقال رامز دوس زوج مارينا صلاح، إنه لن يترك حقها مهما حدث، مضيفا: "مش هسكت ومش هسيب حقها مهما حصل وهروح أنام قدام قصر الاتحادية لغاية ما أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي".

المصدر: مصراوي