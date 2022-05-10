مواطنة مصرية توفيت بعد فحص عينيها.. والزوج: "سأنام أمام قصر الاتحادية لحين مقابلة السيسي"

انتشر على مواقع التواصل، خبر وفاة سيدة بسبب خطأ طبي خلال قيامها بأشعة مقطعية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، في حين أكد زوجها أنه لن يترك حقها مهما حدث.

وأثار خبر وفاة مارينا صلاح سركيس، عن 29 عاما، داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء إجراء أشعة صبغة على عينها، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رامز دوس، زوج مارينا صلاح، إنه لن يترك حقها مهما حدث، مضيفا: "مش هسكت ومش هسيب حقها مهما حصل وهروح أنام قدام قصر الاتحادية لغاية ما أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "مش أول حالة، ففي حالات كثيرة حدثت لها نفس الأمر هناك، وأنا لو آخر يوم في عمري مش هسيب حقها".

على أثر الحادثة، شكلت وزارة الصحة والسكان لجنة من الوزارة، للتحقيق مع مستشفى الوطني للعيون في واقعة وفاة مارينا، والوقوف على تفاصيلها، وحقيقة وفاتها نتيجة إهمال طبي من قبل المستشفى من عدمه.

المصدر: "القاهرة 24"