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توقيف "أشهر نصاب وافد" إلى السعودية (فيديو)

مجتمع

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Sputnik
العلم السعودي
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو لرجل تم وصفه بـ"أشهر نصاب وافد" من اليمن، يظهر به في اجتماع دعا له ومزاعم أدلى بها حول مشروع للمقيمين بالمملكة.

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ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية جزءا من مقطع الفيديو، حيث يظهر فيه الشخص في الاجتماع، في حين علقت القناة قائلة: "القبض على أشهر نصاب يمني والإخبارية تكشف التفاصيل".

هذا وأعلنت الشرطة السعودية عن "تحديد هوية مقيم رتب ودعا إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: "إن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثا داخل قاعـة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيـب منه، عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة - على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: RT

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