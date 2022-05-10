حجز مركبة في الكويت بسبب آية من القرآن

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحالة مركبة أجرة إلى حجز المرور وذلك بسبب قيام قائدها بوضع ملصقات مخالفة لقوانين المرور على المركبة.

وقال الإعلام الأمني للوزارة عبر "تويتر" إنه يجري "استدعاء مالك الشركة وسائق المركبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

الإعلام الأمني:

احالة مركبة اجرة الى كراج حجز المرور لقيام قائدها بوضع ملصقات مخالفة لقوانين المرور على المركبة، وجاري استدعاء مالك الشركة وسائق المركبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة بحقهما pic.twitter.com/myFOT0Xatp — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 10, 2022

ولم توضح الوزارة العبارات الملصقة على السيارة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت تداولت صورة للمركبة، التي أثارت الصورة جدلا في البلاد، وقد كتب عليها جزء من الآية 42 من سورة هود: "يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين".

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المصدر: RT