 
مباشر

حجز مركبة في الكويت بسبب آية من القرآن

مجتمع

حجز مركبة في الكويت بسبب آية من القرآن
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sznd

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحالة مركبة أجرة إلى حجز المرور وذلك بسبب قيام قائدها بوضع ملصقات مخالفة لقوانين المرور على المركبة.

وقال الإعلام الأمني للوزارة عبر "تويتر" إنه يجري "استدعاء مالك الشركة وسائق المركبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

ولم توضح الوزارة العبارات الملصقة على السيارة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت تداولت صورة للمركبة، التي أثارت الصورة جدلا في البلاد، وقد كتب عليها جزء من الآية 42 من سورة هود: "يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين".

حجز مركبة في الكويت بسبب آية من القرآن
فيسبوك

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا