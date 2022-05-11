المغرب.. القبض على مليارديرين بتهمة السطو على ممتلكات الغير

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالناظور في المغرب من القبض على شخصين يشتبه بضلوعهما في "الاستيلاء على ممتلكات الغير".

وجرى توقيف أحد المشتبه فيهما، وهو ملياردير معروف بالناظور، في منزله قبل أن يتم اقتياده لوضعه تحت تدابير الحجز في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وأوقفت عناصر الأمن المشتبه فيه الثاني بحي إيشوماي بمدينة الناظور، وهو الآخر متورط في القضية ذاتها.

وجاء التحرك الأمني بعد تسجيل شكايات عديدة ضد عمليات الاستيلاء على الأراضي، من بينها قطعة أرض بحي الفطواكي، وعقارات بحي المطار الناظور، وأخرى بجماعة بوعرك.

ومؤخرا تم بتوقيف أشخاص متورطين في القضية ذاتها، فيما لا يزال التحقيق جاريا لضبط باقي المتورطين.

المصدر: "هسبريس"