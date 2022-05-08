المغرب.. القبض على 3 أشخاص في أغادير بشبهة الاتجار بالبشر

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة أغادير المغربية من اعتقال 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر عبر الممرات البحرية.

وأشار مصدر أمني، إلى أنه "جرى توقيف المشتبه فيهم في عملية أمنية بمنطقة تغازوت ضواحي مدينة أغادير، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة جميع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالبشر".

وأضاف: "أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة".

وشدد على أن "العملية تمت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".

وأضح أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

المصدر: "هسبريس"