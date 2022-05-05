ليبيا: القبض على مصري متهم بقتل ليبي طعنا بالسكين

أعلنت وزارة الداخلية الليبية القبض على مواطن مصري متهم بجريمة قتل وقعت بميدان الشهداء الخميس الماضي، وراح ضحيتها مواطن ليبي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "المدعو أحمد يونس (مصري الجنسية)، قام بطعن المواطن الليبي عبد الكريم أبو بكر حقار، بسكين ولاذ بالفرار".

وأضافت، أن "أعضاء جهاز التحري والقبض بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس، تمكنوا من ضبط شريك الجاني في واقعة القتل المدعو محمود سامي (مصري الجنسية)، والذي بدوره اعترف بأن صديقه قام بارتكاب واقعة القتل، وأنه يحاول الفرار إلى مصر".

وأوضحت، أنه "تم التعميم على الجهات الأمنية بالمعلومات حول الجاني، الأمر الذي أسفر عن ضبطه بمنفذ (امساعد) البري من قبل الأجهزة الأمنية، أثناء محاولته الهروب إلى مصر".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT