ليبيا.. الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا ضبط عبد الحكيم الشارف الملقب بـ"حاحا" أحد أكبر رؤوس القتل والحرابة بالمنطقة الغربية.

وقال جهاز الأمن الداخلي إن المتهم "تعمد إزهاق الأرواح رفقة آخرين وأصبح شبحا يرهب جميع سكان المنطقة الغربية".

وأشار الجهاز في بيان إلى أن من أبرز قضاياه قضية قتل أبناء الغرابلي، موضحا أن هذه الواقعة ظلت مجهولة التفاصيل فترة من الزمن، وجرى ضبط هذا المجرم بسبها، ولكن تمكن من الهروب حتى ضُبط مرة أخرى من قبل الجهاز.

وأضاف أن من أبرز جرائمه وشركائه "قتل شخص من عائلة بلغيث وآخر من عائلة مريرة، والمدعو نادر السائح، والمدعو عامر الفار، والمدعو محمد صوان وكذلك قضايا قتل الملقب بـ"اتيستا الشرقاوي"، والمدعو ماهر الترهوني، والمدعو فرحات كدير".

واعترف المتهم بأنه شارك في هذه الجرائم سواء بالتنفيذ أو المساعدة.

وأشار الجهاز إلى عدم سرد تفاصيل اعترافاته في مقطع الفيديو الذي بثه يعود إلى سببين، الأول احتراما لمشاعر أهالي المتوفين، والثاني حفاظا على بعض الحقائق لأسباب تعود للتحقيقات الجارية.

المصدر: موقع "بوابة الوسط" الليبية