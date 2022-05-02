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تركي الفيصل عن التطبيع مع إسرائيل: ليس هناك ما يشير إلى أن استرضاء إسرائيل سيغير موقفهم تجاه فلسطين

أخبار العالم العربي

تركي الفيصل عن التطبيع مع إسرائيل: ليس هناك ما يشير إلى أن استرضاء إسرائيل سيغير موقفهم تجاه فلسطين
AP Kamran Jebreili
الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق.
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شكك رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، بالنظرية القائلة إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يمكن أن يكون سياسة أكثر إنتاجية.

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وحول هذه النظرية، قال الأمير تركي الفيصل لـ"عرب نيوز": "لم أر أي دليل على ذلك.. الشعب الفلسطيني لا يزال محتلا، وما زال مسجونا من قبل الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: "تحدث الاعتداءات والاغتيالات على أفراد فلسطينيين بشكل شبه يومي، وتتواصل سرقة الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل على الرغم من التأكيدات التي قدمتها إسرائيل للأطراف الموقعة على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.. لذلك، ليس هناك ما يشير على الإطلاق إلى أن استرضاء إسرائيل سيغير موقفهم".

المصدر: "عرب نيوز"

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