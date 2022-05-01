مكتب السيستاني: يوم غد الاثنين مكمل لشهر رمضان والثلاثاء أول أيام العيد
Globallookpress Ameer Al Mohmmedaw / Source: dpa
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أعلن مكتب المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، أن يوم غد الاثنين هو مكمل لشهر رمضان، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.
وفي بيان له، قال مكتب السيستاني: "نعلن للمؤمنين الكرام في العراق والمناطق المجاورة له أن يوم غد الاثنين يعد مكملا لشهر رمضان المبارك".
وأضاف البيان: "يكون يوم الثلاثاء أول شوال عيد الفطر السعيد..أعاده الله على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات".
المصدر: "السومرية"