مكتب السيستاني: يوم غد الاثنين مكمل لشهر رمضان والثلاثاء أول أيام العيد

أعلن مكتب المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، أن يوم غد الاثنين هو مكمل لشهر رمضان، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

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وفي بيان له، قال مكتب السيستاني: "نعلن للمؤمنين الكرام في العراق والمناطق المجاورة له أن يوم غد الاثنين يعد مكملا لشهر رمضان المبارك".

وأضاف البيان: "يكون يوم الثلاثاء أول شوال عيد الفطر السعيد..أعاده الله على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات".

المصدر: "السومرية"