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إسرائيلية محكوم عليها بالإعدام في الإمارات تناشد ولي العهد التدخل لممساعدتها

أخبار العالم العربي

إسرائيلية محكوم عليها بالإعدام في الإمارات تناشد ولي العهد التدخل لممساعدتها
Globallookpress
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ناشدت سيدة عربية إسرائيلية، محكوم عليها بالإعدام في الإمارات، ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، التدخل لمنع تنفيذ الحكم بحقها.

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وحكم على فداء كيوان (43 عاما)، وهي من مدينة حيفا، بالإعدام، بعد العثور على نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين بمنزلها في دبي.

وأشارت كيوان في تصريح لموقع "كان" العبري، إلى أنها لا تعتقد أن الحكم سينفذ بحقها، قائلة: "لم أعتقد أبدا أنه سيحكم علي بالإعدام، لكنني لا أعتقد أن العقوبة ستنفذ".

وأضافت: "عقوبة الإعدام مرسومة في القانون، لكن التنفيذ شيء قرأت عنه في الكتب وشاهدته في الأفلام فقط".

وأكدت كيوان، التي انتقلت إلى الإمارات قبل عام للعمل، براءتها من اتهامات حيازة نصف كيلوغرام من الكوكايين.

ووجهت نداء إلى ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان للتدخل، قائلة: "إذا تحقق من التفاصيل بنفسه، فأنا متأكدة من أنه يستطيع مساعدتي. أنا خائفة وأريد العودة إلى المنزل".

المصدر: THE JPOST

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