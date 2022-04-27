خبير مصري يعلق على تصريحات خامنئي حول "الخطأ الأكبر" ارتكبته مصر

علق اللواء والبرلماني المصري السابق تامر الشهاوي على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي قال فيها إن مصر ارتكبت "الخطأ الأكبر" بتوقيعها اتفاق السلام مع إسرائيل قبل 40 عاما.

وأضاف الشهاوي في حديث لـRT: "يا فضيلة المرشد مصر لا تخطئ ولكنها تدرك وتتعامل بشرف وبوضوح وفي النور وأمام العالم ولم تعقد اتفاقيات في الغرف المغلقة بل عقدت اتفاق سلام بعدما حاربت وانتصرت فالغرف المغلقة والاتفاقات السرية ليست من سياسة مصر".

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وتابع قائلا: "عندما تواجه مصر دولة أو دول أخرى فإنها تواجه في ساحات المعركة وعندما تلوح بالقوة فإنها تنفذ".

وأكمل مخاطبا خامنئي: "تدعون منذ ثورتكم عام 1979 أن أمريكا وإسرائيل هما الشيطان الأعظم وأنكم ستقذفون بإسرائيل في البحر ولكننا لم نسمع منذ ذلك التاريخ عن عمل يستحق أن نتوقف أمامه سوى تصريحاتكم وقد صدعتم العالم بشيطانكم الأعظم فماذا كان ردكم مثلاً وليس حصراً على مقتل سليماني".

وأكد أن "مصر لا تعتدي على جيرانها مثل إيران فقد حاربتم العراق المسلمة وتحاولون تصدير ثورتكم إلى جيرانكم في الخليج هذا هي كل انجازاتكم. أما مصر فهي التي ضحت بالغالي والرخيص في سبيل القضيه الفلسطينية منذ حرب 48 حتى اليوم مروراً بأحداث جسام في 67 والاستنزاف حتى نصرها بسواعد رجالها عام 73 وهو ذات الوقت الذي كان أسلافك فيها يتأمرون على دولتكم خارج إيران من أوروبا وأمريكا".

وأضاف: "الخطأ الكبير والخيانة الحقيقية أن يستغل الدين لتحقيق هدف سياسي.. الخطأ الكبير والخيانة الحقيقية أن تقوم دولة بتوفير ملاذات آمنة لعناصر إرهابية مطلوبة وذلك من خلال اتفاقات سرية مع دول أنت تقول عنها أنها الشيطان الأعظم".

وختم بعبارة "يافضيلة المرشد أنت في حضرة مصر".

المصدر: RT ـ القاهرة - ناصر حاتم