المقابلة انتهت.. السيسي ينفعل على خيرت الشاطر والكتاتني: سيبوا الرئيس مرسي في حاله (فيديو)

عرضت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3" لقاء جمع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ونائب زعيم جماعة الإخوان خيرت الشاطر والقيادي بالجماعة سعد الكتاتني.

وخلال اللقاء وجه السيسي الحديث لخيرت الشاطر منفعلا بسبب أسلوب الأخير، حيث قال: "أبعدوا عن الرئيس نصيحة لوجه الله سيبوا الرئيس في حاله.. المقابلة انتهت".

وأفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن الفريق السيسي قرر أن تتم المقابلة في مقر المخابرات الحربية، وبدأ اللقاء بتهديد من خيرت الشاطر قال فيه: "المخاطر أصبحت من كل جانب وهذا لأن هناك محاولات مستمرة لإنهاء حكم الإخوان الإصلاحي الإسلامي وذلك من قبل أعداء الإسلام من ليبراليين ويساريين والعلمانيين والملاحدة، وانتهاء بشوية العيال التافهين بتوع تمرد، كل ده مش مهم بالنسبة لينا كل دول شوية بعوض شوية صراصير بتجري على الأرض هنا وهناك واحنا قادرين ندوس عليهم ونسحقهم".

وأضاف الشاطر: "شباب الجماعة قادرة تعمل كده في أي وقت واحنا فعلا هنعمل كده لأننا مش هنستحمل أكتر من كده عليهم أو على غيرهم".

وتابع قائلا خفي تهديده أمام الفريق السيسي قائلا: "جماعة الإخوان على فكرة قوية جدا جدا وتستطيع أن تفرض سيطرتها على الكل، دا غير أنها مدعومة من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة، فشباب الجماعة على أتم استعداد للشهادة، ولهذا مش عايزين صدام مع الجيش.. أكرر إحنا مش عايزين صدام مع الجيش.. وبعدين القوات المسلحة موقفها والبيانات التي تخرجها بتشعلل مشاعر الناس أكتر، جائز يكون في تصوركم يا سيادة الفريق إن جماعة الإخوان غير قادرة على مواجهة الجيش، اسمح لي هذا "وهم"، لأن جماعة الإخوان لديها الجيش الخاص بها.. فأنا من فترة وبالصدفة التقيت بالدكتور محمد الظواهري ووجدت لديهم فرط حماس وقال لي إنهم سيدافعون عن الشرعية في مصر حتى آخر نفس، مجاهدين من أفغانستان ومن باكستان ومن الشيشان وغيرهم، ألوف مؤلفة سيتواجدون على أرض مصر وبسلاحهم وهم مدربين أحسن تدريب ومقاتلين متمارسين، هذا غير كتائب الجماعة القتالية والمستعدة للشهادة والمواجهة من أجل الشرعية و نصرة الإسلام".

ليرد الفريق أول عبدالفتاح السيسي على هذا الكلام بانفعال شديد رافضا التهديد قائلا: "أنتو خربتوا البلد، خربتوا البلد وضيعتوها أكتر ما كانت ضايعة، بأفكاركم السوداء ومؤامرتكم، وبعدين أنت جاي تهدد قائد جيش مصر بشوية إرهابيين، أنتو باين عليكم متعرفونيش صحيح".

وأضاف السيسي "طب قسما بالله اللي هيرفع السلاح في البلد دي في وش الجيش لهشيله من فوق وش الأرض، إوعى تفتكر إن الجيش ده اللي بتشوفوه في الشارع، لا الجيش ده حاجة كبيرة أوي أكبر كتير من اللي في خيالكم، ويطوي البلد دي من إسكندرية لأسوان في ساعات، اسمع أنتو لو رفعتوا السلاح لن تقوم لكم قومة لـ50 سنة جاية.. إنت فاهم".

وطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسي بسرعة التوافق بين كل القوى السياسية، وهدد الإخوان أن هذا يعتبر تحذير أخيرا، فلو لم يتم الانتهاء من حالة الفوضى في البلد فالتغيير لابد منه.

وطالب جماعة الإخوان بضرورة الاعتذار للشعب المصري عن الإساءة التي وجهوها لهم، وطالب الشاطر والكتاتني بالابتعاد عن رئيس الجمهورية وأنهى المقابلة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري