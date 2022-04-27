مصر.. تحذير للمواطنين من الـ48 ساعة القادمة بعد صور كشفتها الأقمار الصناعية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swix
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء حارة شبه ثابتة خلال اليومين القادمين على كافة الأنحاء نهارا مائلة للبرودة ليلا.
وأوضحت الهيئة أنه "ستتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح يوم الخميس على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة".
ويشهد اليوم الأربعاء، "طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".
المصدر: اليوم السابع