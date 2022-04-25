الأرصاد الجوية المصرية تكشف تفاصيل تعرض مصر لحرارة شديدة قبل عيد الفطر

كشفت عضو المركز الإعلامي بوحدة الإنذار المبكر في مصر منار غانم، حقيقة تعرض مصر لارتفاع شديد في درجات الحرارة قبل عيد الفطر.

إقرأ المزيد

ولفتت منار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد "نوهت بوجود ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تشهده حالة الطقس في مصر على أنحاء الجمهورية كافة يوم الجمعة المقبل، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني على الصحراء الجوية يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة".

وأكدت عضو المركز الإعلامي بوحدة الإنذار المبكر، أنه "من المتوقع أن يسود يوم الجمعة المقبل، طقس شديد الحرارة نهارا يكون معتدلا خلال ساعات الليل، لكنه ارتفاعا مؤقتا على أن تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل الموافق 30 أبريل".

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى "عودة درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها يومي السبت والأحد قبل عيد الفطر المبارك، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية، ولا صحة لما يتم تداوله بأن درجات الحرارة تكسر حاجز الـ 40 درجة".

المصدر: القاهرة 24