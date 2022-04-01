مصر.. تحذير من أيام صعبة في رمضان

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن مصر ستشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، نتيجة التأثر بكتلة هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، يصاحبها رياح جنوبية شرقية حارة.

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وأشارت الأرصاد، في تقرير صادر عنها، إلى أن درجات الحرارة ستظل في حالة ارتفاع ما بين 4-5 درجات عن المعدل على جميع مدن ومحافظات البلاد، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما رصدته صور الأقمار الصناعية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح على القاهرة ما بين 36-33، وستكون القصوى 36 درجة يوم السبت المقبل، المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنها بعد ذلك ستنخفض بمعدل 1-2 درجة، حتى تصل إلى 33 درجة يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف التقرير أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح على محافظات جنوب الصعيد، خلال الأيام المقبلة ما بين 38-40 درجة، حيث ستظل في نفس المعدل طوال الأيام التالية، حتى يوم الثلاثاء المقبل، في حين تسجل مدن جنوب سيناء ما بين 32-34 درجة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، أما ذروة الطقس الحار على وسط سيناء وشمال الصعيد، فستكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستسجل 38 درجة.

ذكرت الأرصاد الجوية أن ساعات الليل ستشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ما بين 13-17 درجة مئوية، على جميع محافظات ومدن الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل مع بداية ساعات الليل، ويسود طقس بارد في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الأولى.

المصدر: الوطن