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الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من الإنخداع

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الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من الإنخداع
Globallookpress
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين من الإنخذاع بسبب التحسن النسبي في درجات الحرارة، بعدما شهدت البلاد موجة برد شديدة خلال عدة أيام.

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وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد اعتدالا فى سرعات الرياح على كافة الانحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه رغم حالة الطقس، التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وتحسن الأجواء ، فيجب عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نظرًا لأننا في فترة تقلبات جوية، تشهد ارتفاعا وانخفاضا في الحرارة، خلال ساعات النهار، بينما تظل الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية تقلبات جوية شديدة وانقلابا مفاجئا في درجات الحرارة، حيث تعرضت البلاد لموجة برودة شديدة، خاصة في فترة الليل.

المصدر: صدى البلد

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