الصومال.. قتلى وجرحى بهجوم لـ"حركة الشباب" على فندق بمقديشو (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الصومالية مساء يوم الجمعة بأن مسلحي "حركة الشباب" هاجموا فندق "ليدو" على شاطئ ليدو بالعاصمة مقديشو، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات.

وذكرت أن قائد قوة الشرطة الصومالية العماد محمد حسن حجار و11 عضوا بالبرلمان الصومالي وسياسيين آخرين كانوا في موقع الاعتداء، وأشارت إلى أنه لم يعرف بعد عدد القتلى والجرحى.

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Massive explosion targets a hotel in #Mogadishu's Liido beach. Fierce gunfire is ongoing. Senior security officials, including the Somali police commander, said to be in the hotel. Casualties reported. #Somaliapic.twitter.com/DeFpU5osjs — Bashir Hashi Yussuf (@BashirHashiysf) April 22, 2022

Somali police force commander Abdi Hassan Hijar has been rescued after suspected Al-Shabaab fighters stormed a newly opened hotel in Liido beach in #Mogadishupic.twitter.com/ywtiaczMe8 — DalsanTV (@DalsanTv) April 22, 2022

Footage of the complex attack at the newly opened the Pescatore Sea Food Restaurant in Mogadishu’s Abdiaziz district near Liido beach https://t.co/hetEmXNgPhpic.twitter.com/DvwYBnBN0f — Baidoa Online (@BaidoaU) April 22, 2022

كما شنت حركة الشباب في الصومال اليوم هجوما على قاعدة عسكرية بولاية جوبالاند، عبر قصف بقذائف الهاون.

وتتمركز في القاعدة المتواجدة بضواحي مدينة كيسمايو جنوب البلاد، قوات صومالية.

ونقلت مصادر عن شهود عيان في ولاية جوبالاند أنهم سمعوا قصفا مدفعيا داخل وحول القاعدة العسكرية، لكن لم يتمكنوا من تأكيد وقوع إصابات على الرغم من أن بعض التقارير ذكرت وقوع خسائر بشرية.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت أنها قتلت عددا من الجنود جراء قصف قذائف.

وعقب الهجوم، نفذت قوات جوبالاند عمليات لملاحقة المسلحين وتأمين المنطقة.

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية + وسائل إعلام