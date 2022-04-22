 
مباشر

الصومال.. قتلى وجرحى بهجوم لـ"حركة الشباب" على فندق بمقديشو (فيديو)

أخبار العالم العربي

الصومال.. قتلى وجرحى بهجوم لـ
Gettyimages.ru
الصومال.. قتلى وجرحى باستهداف مسلحي "حركة الشباب" لفندق في شاطئ ليدو بالعاصمة مقديشو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sv9y

أفادت وكالة الأنباء الصومالية مساء يوم الجمعة بأن مسلحي "حركة الشباب" هاجموا فندق "ليدو" على شاطئ ليدو بالعاصمة مقديشو، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات.

وذكرت أن قائد قوة الشرطة الصومالية العماد محمد حسن حجار و11 عضوا بالبرلمان الصومالي وسياسيين آخرين كانوا في موقع الاعتداء، وأشارت إلى أنه لم يعرف بعد عدد القتلى والجرحى.

كما شنت حركة الشباب في الصومال اليوم هجوما على قاعدة عسكرية بولاية جوبالاند، عبر قصف بقذائف الهاون.

وتتمركز في القاعدة المتواجدة بضواحي مدينة كيسمايو جنوب البلاد، قوات صومالية.

ونقلت مصادر عن شهود عيان في ولاية جوبالاند أنهم سمعوا قصفا مدفعيا داخل وحول القاعدة العسكرية، لكن لم يتمكنوا من تأكيد وقوع إصابات على الرغم من أن بعض التقارير ذكرت وقوع خسائر بشرية.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت أنها قتلت عددا من الجنود جراء قصف قذائف.

وعقب الهجوم، نفذت قوات جوبالاند عمليات لملاحقة المسلحين وتأمين المنطقة.

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية + وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا