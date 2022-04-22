الأردن.. حريق في المسجد العمري بمدينة الرمثا
Globallookpress
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أفادت وسائل الإعلام الأردنية بأن قوات الدفاع المدني امكنت من السيطرة على حريق طال أجزاء من المسجد العمري الكبير في مدينة الرمثا شمالي المملكة.
وأشارت إلى أن فرق مكافحة الحرائق بذلت جهودا كبيرة في السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها، والتي طالت أجزاء في المسجد، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الحريق ماس كهربائي".
تجدر الإشارة إلى عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة، يوضح أسباب الحريق وحجم الضرر الذي خلفه.
ويعتبر المسجد العمري من أقدم مساجد الرمثا ويقع وسط المدينة التي تضم حاليا السوق التجاري.
المصدر: "خبرني" + "عمون"