الأردن.. الدفاع المدني يخمد 199 حريقا منها 170 في الغطاء النباتي

تعاملت مديرية الدفاع المدني الأردني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 199 حادث حريق، منها 170 نشبت في الغطاء النباتي.

وأوضحت المديرية في بيان لها، الجمعة، أنه "جرى التعامل كذلك مع 1372 حالة إسعاف مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم، وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، و94 حادث إنقاذ، إلى جانب تعقيم وتطهير 1107 مركبات ومنشآت وموقع من خلال فريق المواد الخطرة في مختلف محافظات المملكة".

ودعت المديرية، إلى "عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعا للزواحف كالعقارب والأفاعي، والاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911)، إذا دعت الحاجة لذلك".

المصدر: "بترا"