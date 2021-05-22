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الأردن.. إخماد حريق طال 1200 دونم من الأشجار الجافة في إربد

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الأردن.. إخماد حريق طال 1200 دونم من الأشجار الجافة في إربد
DarakJo/status
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تمكنت فرق الدفاع المدني بمديرية إربد الأردنية يوم السبت من إخماد حريق اندلع في 1200 دونم من الأعشاب الجافة والأشجار والمحاصيل في منطقة دير أبي سعيد.

وبذلت فرق الإطفاء تساندها قوات الدرك جهودا مضنيه في عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه وذلك لوعورة المنطقة التي تتصف بالتضاريس الصعبة ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح.

المصدر: قوات الدرك الأردنية

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