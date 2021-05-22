الأردن.. إخماد حريق طال 1200 دونم من الأشجار الجافة في إربد

تمكنت فرق الدفاع المدني بمديرية إربد الأردنية يوم السبت من إخماد حريق اندلع في 1200 دونم من الأعشاب الجافة والأشجار والمحاصيل في منطقة دير أبي سعيد.

وبذلت فرق الإطفاء تساندها قوات الدرك جهودا مضنيه في عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه وذلك لوعورة المنطقة التي تتصف بالتضاريس الصعبة ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح.

أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد و باسناد من مديريات شرق اربد و عجلون و جرش و قوات درك الشمال ووزارة الزراعة اليوم حريقَ شب في أعشاب جافة ومحاصيل زراعية بمنطقة دير ابي سعيد

و بذلت فرق الإطفاء جهود مضنيه في عمليات اخماد الحريق وذلك لوعورة المنطقة#الأمن_العامpic.twitter.com/WCvhFMAuEC — Jordan Darak Forces - قوات الدرك الاردنية (@DarakJo) May 22, 2021

المصدر: قوات الدرك الأردنية