وزير خارجية الإمارات يؤكد أهمية تهدئة الأوضاع في الأقصى

أكد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد أهمية تهدئة الأوضاع ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة "وام" الإماراتية، بأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار بن زايد إلى "ضرورة احترام الدور التاريخي المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، مثمنا قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول "مسيرة الأعلام" إلى منطقة باب العامود وكذلك منع الزوار غير المسلمين من دخول باحات الأقصى بدءا من يوم غد الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان.

وأشار إلى أن "منطقتنا بحاجة إلى الاستقرار والعمل المشترك من أجل المضي قدما في مسارات التنمية على الأصعدة كافة بما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار".

كما تقدم بالتهنئة إلى لابيد بمناسبة عيد الفصح، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع دولة إسرائيل في المجالات كافة والعمل معا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر: "وام"