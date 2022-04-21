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بريطانيا: وصلنا إلى نهاية المباحثات حول الملف النووي في مفاوضات فيينا

أخبار العالم العربي

بريطانيا: وصلنا إلى نهاية المباحثات حول الملف النووي في مفاوضات فيينا
AFP
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أكد مسؤول بريطاني، أن هناك اتفاقا جيدا مطروحا على طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، معلنا التوصل إلى نهاية المباحثات، بحسب مراسلنا في طهران.

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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" في لندن، إن بريطانيا تريد التوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا كي تتمكن من تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران عقب رفع العقوبات".

وأضاف المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه وفق الإجراءات المتبعة في مكتب رئاسة الوزراء: "موقفنا وموقف فريق التفاوض البريطاني بشكل عام، ينص على أننا وصلنا إلى نهاية المباحثات في فيينا، وهناك اتفاق جيد مطروح على الطاولة نأمل أن تستغل هذه الفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي".

المصدر: "إرنا"

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