شمخاني: مفاوضات فيينا تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي "تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة"، بحسب مراسلنا في طهران.

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وكتب شمخاني عبر "تويتر"، بحسب المراسل: "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع مقترحات إيران المبدئية وطرح واشنطن مقترحات غير مقبولة والإصرار على اتفاق سريع بذرائع كاذبة، يظهر أن الولايات المتحدة ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي للطرفين يمكن الدفاع عنه".

شیوه مواجهه #آمریکا با پیشنهادات اصولی #ایران، طرح پیشنهادات غیرقابل قبول و اصرار بر توافق سریع با طرح بهانه‌های واهی، نشان می‌دهد که آمریکا اراده‌ای برای توافق قوی و قابل دفاع برای طرفین ندارد. #مذاکرات_وین بدون اتخاذ تصمیم سیاسی توسط آمریکا هر ساعت پیچیده‌تر از قبل می‌شود. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) March 10, 2022

وأضاف: "مفاوضات فيينا تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة بدون قرار سياسي من الولايات المتحدة".

المصدر: RT