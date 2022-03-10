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شمخاني: مفاوضات فيينا تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة

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شمخاني: مفاوضات فيينا تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة
Gettyimages.ru
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
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قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي "تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة"، بحسب مراسلنا في طهران.

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وكتب شمخاني عبر "تويتر"، بحسب المراسل: "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع مقترحات إيران المبدئية وطرح واشنطن مقترحات غير مقبولة والإصرار على اتفاق سريع بذرائع كاذبة، يظهر أن الولايات المتحدة ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي للطرفين يمكن الدفاع عنه".

وأضاف: "مفاوضات فيينا تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة بدون قرار سياسي من الولايات المتحدة".

المصدر: RT

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