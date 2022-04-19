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مراسل RT: مقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني خلال زرعهما عبوة ناسفة شمالي العراق

أخبار العالم العربي

مراسل RT: مقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني خلال زرعهما عبوة ناسفة شمالي العراق
Globallookpress Lukas Schulze
علم حزب العمال الكردستاني-صورة أرشيفية
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أفاد مراسل RT في العراق الثلاثاء بمقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني أثناء زرعهما عبوة ناسفة شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن عنصرين من حزب العمال الكردستاني قتلا بانفجار عبوة ناسفة أثناء قيامهما بزرعها على الطريق الرابط بين قرية الميدان وباب شلو في سنجار.

وأضاف، أن الجيش العراقي يسيطر على 12 نقطة أمنية في سنجار ويطرد عناصر حزب العمال الكردستاني منها.

 

المصدر: RT

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