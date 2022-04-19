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مصر.. حبس طفل بسبب قاض

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مصر.. حبس طفل بسبب قاض
Globallookpress
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قضت محكمة الطفل بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر، بمعاقبة قاصر بالسجن لمدة 9 اشهر، في واقعة إصابة قاضي بإصابات بالغة، أثناء عبوره الطريق.

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وصدم "توكتوك" يسير بسرعة كبيرة، قاض خلال عبوره الطريق بكورنيش "ترعة القاصد" التابع لحي ثان طنطا في محافظة الغربية، وتم في حينها نقله للمستشفى في حالة خطرة.

وكشفت التحريات أن المصاب بعد تركه لسيارته وعبوره للطريق للوصول إلى أصدقائه خلال عودته من عمله صدمه توكتوك يسير في الاتجاه المعاكس بسرعة وفر هاربا.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة تمكن رجال المباحث من ضبط سائق التوكتوك، وتبين أنه قاصر، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، وبعدها جرت المحاكمة.

المصدر: القاهرة 24

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