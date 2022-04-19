ضبط "مدعي النبوة" بالإسماعيلية .. مدمن مخدرات ويتجول بحصانه في الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك"، بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعي النبوة.

تم تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية له معلومات جنائية، ويمتلك حصانين يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمني المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT