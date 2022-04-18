أنور قرقاش: موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي مرفوضة وتشكل خطرا

أكد المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن "موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي مرفوضة"، معتبرا أنها " تشكل خطرا لتبنيها فكرا رافضا لمبادئ التعايش".

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وعلى صفحته في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي الحنيف مرفوضة، وتشكل خطرا لتبنيها فكرا رافضا لمبادئ التعايش".

وتابع قرقاش: "ما يجري يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يميز الإمارات واختارته مسارا لها وانعكس ايجابا على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار".

موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي الحنيف مرفوضة وتشكل خطراً لتبنيها فكراً رافضاً لمبادئ التعايش، ما يجري يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يُميز الأمارات واختارته مساراً لها وانعكس ايجاباً على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 18, 2022

وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، راسموس بالودان، قد أقدم يوم الخميس الماضي، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ بجنوب السويد، تحت حماية الشرطة.

وأفادت مصادر إخبارية، بأن بالودان جاء رفقة عناصر الشرطة إلى منطقة في المدينة السويدية التي يقطن فيها مسلمون، وأشعل النار بالقرآن، دون أن يعير اهتماما بالتنديدات الصادرة عن حشد يقدر عدده بـ 200 فرد.

المصدر: RT