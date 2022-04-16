الحاخام إيلي عبادي يكشف عن محادثات لإنشاء أول حي يهودي في الإمارات

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي، إيلي عبادي، كشف عن إجراء محادثات لإنشاء أول حي يهودي في الإمارات.

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وقال إيلي عبادي موضحا: "هناك حوالي 2000 يهودي مقيم في الإمارات، ويمارس 500 يهودي شعائرهم الدينية.. وتضاعف أعداد اليهود بالإمارات منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية مع الإمارات والبحرين عام 2020".

وأشار عبادي إلى أن "تضاعف عدد اليهود في الإمارات، يعني أن الوقت قد حان ليكون لدى الإمارات حي يهودي، به فنادق ومراكز تسوق ومدارس ومعبد"، موضحا أنه "تحدث مع عدد قليل من مطوري العقارات في الإمارات، حول إنشاء الحي".

وأكمل: "سنشهد المزيد من دور العبادة والمدارس -من دور الحضانة إلى التعليم العالي- والطقوس اليهودية، والمزيد من مؤسسات طعام الكوشر، ومركز مجتمعي.. اليهود يرغبون في إقامة معبد يهودي في الإمارات، ومنازل خاصة، ووحدات سكنية، وفنادق، ومراكز تسوق، وهو ما سيتم نقاشه خلال المحادثات الجارية".

تجدر الإشارة إلى أن إيلي عبادي، الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي، يقود حاليا ما تعرف برابطة المجتمعات اليهودية الخليجية "AGJC"، التي تأسست عام 2021 لتجمع يهود البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية والإمارات.

المصدر: "I24"