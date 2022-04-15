سفارة الإمارات في تل أبيب تتمنى للإسرائيليين "عطلة مليئة بالسلام"

هنأت الإمارات، اليوم الجمعة، الإسرائيليين بمناسبة عيد الفصح اليهودي، معربة عن تمنياتها بـ"عطلة مليئة بالسلام والمحبة".

ونشر حساب سفارة أبو ظبي في تل أبيب تغريدة جاء فيها أن "الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب تتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة في عيد الفصح، مليئة بالسلام والمحبة".

وفي السياق ذاته، كشفت وكالة الأنباء الإماراتية أن سفيرة البلاد لدى فرنسا، هند مانع العتيبة، أقامت مأدبة إفطار بمقر سفارة الدولة في العاصمة باريس، "بمناسبة شهر رمضان المبارك والأسبوع المقدس وعيد الفصح اليهودي".

المصدر: RT + "وام"