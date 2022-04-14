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الجيش اللبناني يوقف مواطنين سرقوا النفط الخام من أنبوب النفط العراقي

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يوقف مواطنين سرقوا النفط الخام من أنبوب النفط العراقي
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف 3 أشخاص في قبة شمرا (بشمال البلاد) قاموا بثقب أنبوب النفط من العراق إلى لبنان وسرقوا كميات من النفط الخام من داخله.

وقالت قيادة الجيش في بيان: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قبة شمرا – عكار، المواطنين (ع.ح) و(أ.م) و(ع.أ)، لإقدامهم بتواريخ وأماكن مختلفة على تأليف عصابة تقوم بثقب أنبوب النفط الممتد من العراق إلى لبنان وسرقة النفط الخام من داخله".

المصدر: RT

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