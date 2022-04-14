الجيش اللبناني يوقف مواطنين سرقوا النفط الخام من أنبوب النفط العراقي

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف 3 أشخاص في قبة شمرا (بشمال البلاد) قاموا بثقب أنبوب النفط من العراق إلى لبنان وسرقوا كميات من النفط الخام من داخله.

وقالت قيادة الجيش في بيان: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قبة شمرا – عكار، المواطنين (ع.ح) و(أ.م) و(ع.أ)، لإقدامهم بتواريخ وأماكن مختلفة على تأليف عصابة تقوم بثقب أنبوب النفط الممتد من العراق إلى لبنان وسرقة النفط الخام من داخله".

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قبة شمرا – عكار، المواطنين (ع.ح) و(أ.م) و(ع.أ)، لإقدامهم بتواريخ وأماكن مختلفة على تأليف عصابة تقوم بثقب أنبوب النفط الممتد من العراق إلى لبنان وسرقة النفط الخام من داخله.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/VnpcClZVxypic.twitter.com/QlHKUW4LwR — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 14, 2022

المصدر: RT