مصادر: إصابة مصريين في حادث إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق نيويورك

أكد مصدر مطلع في ولاية نيويورك الأمريكية أن مواطنين اثنين من مصر "رجل وسيدة"، كانا من ضمن المصابين في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين.

وأشار المصدر، إلى أن "حالة المصري حرجة للغاية، حيث خضع لعملية جراحية استغرقت نحو 4 ساعات"، مبينا أن "المنطقة التي وقع بها الحادث، فيها عدد كبير من العرب وخصوصا المصريين".

وتابع: "الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك، في أثناء ذهاب المواطنين إلى عملهم"، مشيرا إلى أن الأنباء المتداولة تؤكد أن "المتسبب في الحادث مواطن من إفريقيا يرتدي قناعا واقيا من الغاز، وأن السلاح الذي يحمله تعطل أثناء إطلاق النار".

وأوضح موقع "nbc" نيويورك الأمريكي، أن "5 أشخاص على الأقل قتلوا جراء عملية إطلاق النار"، وفقا لكبار مسؤولي رجال الشرطة بالمدينة، فيما لم يتم إلقاء القبض على منفذ العملية.

من جهتها، أكدت عضو المجلس الديمقراطي أليكسا أفيليس، التي تمثل المنطقة، أن إدارة شرطة نيويورك حذرت سكان المدينة وطالبتهم بتجنب المنطقة، التي شهدت الحادث، كما تم قطع التيار الكهربائي على خط مترو الأنفاق بالمدينة، وإغلاق المدارس المحلية.

المصدر: "القاهرة 24" + "nbc" نيويورك الأمريكي