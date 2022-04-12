إعلام أمريكي: العثور على شاحنة صغيرة يعتقد أنها على صلة بحادث إطلاق النار في مترو بروكلين

أفادت قناة "نيويورك 1" بأن الشرطة الأمريكية عثرت على شاحنة قد تكون على صلة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين في نيويورك.

وأوضحت القناة أن الشرطة عثرت على مركبة من نوع U-Haul تحمل لوحات أريزونا على بعد حوالي خمسة أميال من مكان إطلاق النار الذي وقع في بروكلين بنيويورك، صباح الثلاثاء".

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وأشارت إلى أن "الشرطة اقتربت من السيارة وتبين أنها خالية".

وأدى الحادث، الذي وقع أمس الثلاثاء، إلى إصابة ما لا يقل عن 28 شخصًا، خمسة منهم في حالة حرجة، وفقا لقناة فوكس نيوز الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"