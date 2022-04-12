السودان.. تجمع المهنيين يعلق على فكرة الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في الخرطوم

وصف الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين وليد علي، مقترح الاعتصام أمام السفارة الأمريكية بالخطوة غير الموفقة لأنها لا تعبر عن الثورة وقيمتها.

وأكد وليد أن ثورة ديسمبر كانت خالصة وأنجزت بمجهودات أبنائها.

واعتبر وليد في تصريح لصحيفة "الجريدة" السودانية الصادرة اليوم مقترح الاعتصام بالسفارة الأمريكية استجداء للحماية، ورأى ان ذلك لا يتماشى مع مبدأ السودان الجديد الذي يتطلع لإقامة علاقات خارجية متوازنة تحقق مصالحه.

وأكد أن إقامة الاعتصام أمام مباني السفارات الأجنبية ليس له أي معنى، وأضاف: "حتى اللحظة لا علم لنا بمثل هكذا أفكار".

وفي السياق قللت القيادية بالحرية والتغيير سلمى نور من مقترح الاعتصام أمام مباني السفارة الأمريكية، واعتبرت أن الخطوة ليس لها أي معنى ولا يوجد أي مبرر لها.

وقالت سلمى في تصريح لـ"الجريدة" إن الاعتصام كان يمكن أن يقام في حال كان موقف السفارة سلبي تجاه السلطات.

وقالت نور: "عندما يقرر الشخص الاعتصام أمام إحدى الجهات هذا يعني بأنها تمتلك الحق بالتدخل كما حدث إبان اعتصام القيادة العامة، وان الفكرة كانت يومها أن يتدخل الجيش ويعمل على استلام السلطة من النظام السابق".

وأشارت إلى أن الثوار كانوا عندما يحاولون الاعتصام بمجلس الوزراء هذا يعني بأن رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك له الحق في التدخل من خلال إصدار بعض القرارات.

المصدر: وسائل إعلام سودانية