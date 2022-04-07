أمير قطر يبرق للملك السعودي معزيا

أبرق أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز معزيا بالأمير عبد الرحمن بن سعد (الثاني) بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي توفى أمس.

كما أرسل كل من نائب الأمير القطري، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقيتي تعزية إلى الملك بوفاة الأمير السعودي.

إقرأ المزيد

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن مساء أمس وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد (الثاني).

ولم يذكر الديوان الملكي سبب الوفاة.

يذكر أن العلاقات القطرية السعودية شهدت توترا منذ 2017 وصل حد المقاطعة التي شاركت فيها دول خليجية أخرى، وقُطعت الحركة البرية والجوية والبحرية مع قطر، قبل أن ينتهي التوتر وتعود العلاقات تدريجيا، منذ التوقيع على اتفاق المصالحة في يناير 2021 خلال قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية + RT