 
مباشر

أمير قطر يبرق للملك السعودي معزيا

أخبار العالم العربي

أمير قطر يبرق للملك السعودي معزيا
Globallookpress أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srn6

أبرق أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز معزيا بالأمير عبد الرحمن بن سعد (الثاني) بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي توفى أمس.

كما أرسل كل من نائب الأمير القطري، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقيتي تعزية إلى الملك بوفاة الأمير السعودي.

إقرأ المزيد
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن مساء أمس وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد (الثاني).

ولم يذكر الديوان الملكي سبب الوفاة.

يذكر أن العلاقات القطرية السعودية شهدت توترا منذ 2017 وصل حد المقاطعة التي شاركت فيها دول خليجية أخرى، وقُطعت الحركة البرية والجوية والبحرية مع قطر، قبل أن ينتهي التوتر وتعود العلاقات تدريجيا، منذ التوقيع على اتفاق المصالحة في يناير 2021 خلال قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا