 
مباشر

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srew

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد "الثاني" بن عبد الرحمن بن فيصل.

وقال الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه سيصلى على الراحل يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولم تذكر الوكالة أو الديوان الملكي سبب الوفاة.

 

 المصدر: وكالة الأنباء السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا