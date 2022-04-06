لبنان.. أزمة خبز تلوح في الأفق إثر توقف عدد من المطاحن عن العمل

حذر اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ في لبنان، من أن أزمة خبز تلوح في الأفق في البلاد إثر توقف عدد من المطاحن عن العمل.

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وقال اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ في لبنان، في بيان، إنه "للاسبوع الثاني على التوالي تشهد الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية نقصا في تسليمات ​الطحين​ من ​المطاحن​ لأسباب عديدة، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من الأفران عن انتاج ​الخبز​، ما زاد الطلب على الخبز لدى الأفران الأخرى التي تعمل وما زالت لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لأكثر من يوم واحد".

وأوضح أنه "ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها أصحاب المطاحن الذين ينتظرون ​مصرف لبنان​ لتسديد ثمن بواخر ​القمح​ المستورد الموجودة في المياه الاقليمية، إضافة إلى تأخير التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد عن الأسبوعين، الأمر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الاحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكنها من استعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان".

وناشد رؤساء الجمهورية و​مجلس النواب​ و​مجلس الوزراء​ والوزراء كافة "العمل على إرساء الاستقرار في لقمة عيش الفقير والطلب إلى الجهات المعنية في مصرف لبنان وباقي الادارات تسهيل عملية استيراد القمح في ظل الظروف الدولية التي تشهد الكثير من الازمات والصعوبات التي تؤثر على عملية استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز العربي".

المصدر: "النشرة"