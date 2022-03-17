لبنان.. القمح مفقود في بعض المطاحن

قال رئيس نقابة أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف إن الرغيف متوفر حتى الساعة، لكن بعض المطاحن لا تمتلك القمح.

وكشف سيف أن "مخزون القمح الموجود في المطاحن وفي السفن في البحر يكفي لبنان لحوالى شهر و10 أيام"، مشيرا إلى أن"هناك لجنة تعمل على إيجاد أسواق بديلة عن أوكرانيا لاستيراد القمح، ولكن لا نتائج حتى الآن".

وأعلن أن بعض المطاحن لا تمتلك القمح، متخوفا من عدم التمكن من إيجاد سوق بديل قبل نفاد مخزون لبنان.

وحسب الخبراء فإن لبنان استورد خلال عام 2020 من أوكرانيا أكثر من 630 ألف طن من القمح، ما يمثل 80 بالمائة من حاجاته الاستهلاكية.

وأعلنت الحكومة اللبنانية منع تصدير لائحة طويلة من السلع والمنتجات الغذائية المصنعة محليا "في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي".

وتضمنت لائحة المواد التي يمنع تصديرها من لبنان اللحوم الطازجة، والمنتجات السمكية والبطاطا المصنعة والمحفوظة والخضار والفواكه المصنعة والمحفوظة والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب والخبز والحلويات الطازجة والسكر والبهارات والتوابل، وبعض المشروبات الكحولية والمياه المعدنية ومشروبات غير كحولية.

المصدر: MTV + RT