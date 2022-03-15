لبنان.. مخزون القمح يكفي لشهر ونصف مع صعوبة استيراده من ​سوريا​ أو روسيا

كشف رئيس ​تجمع المطاحن​ في لبنان، أحمد حطيط، أن "مخزون ​القمح​ الموجود في البلاد يكفي لشهر ونصف الشهر، ويشمل البواخر الموجودة في البحر".

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وفي حديث تلفزيوني لقناة "الجديد"، قال أحمد حطيط: "80% من القمح في لبنان هو من ​أوكرانيا،​ والـ20% المتبقية موزعة بين ​روسيا​ ومولدوفا ورومانيا".

وأضاف حطيط أنه عند بداية الأزمة الأوكرانية، "كانت هناك بدائل من البلدان المجاورة لأوكرانيا في ​البحر الأسود​، كصربيا وبلغاريا ورومانيا، لكن نحن لدينا خصوصية، وهي الاضطرار للذهاب إلى "​مصرف لبنان​" لأن القمح مدعوم منه، والآلية المعتمدة مغايرة".

وأكمل: "هناك صعوبة باستيراد القمح من ​سوريا​ أو روسيا لأنهما تخضعان للعقوبات، والقمح مدعوم، فلا يمكن لـ"مصرف لبنان" أن يفتح اعتمادات ويحول الأموال لشرائه".

المصدر: "النشرة"