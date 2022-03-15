لبنان.. مخزون القمح يكفي لشهر ونصف مع صعوبة استيراده من سوريا أو روسيا
كشف رئيس تجمع المطاحن في لبنان، أحمد حطيط، أن "مخزون القمح الموجود في البلاد يكفي لشهر ونصف الشهر، ويشمل البواخر الموجودة في البحر".
وفي حديث تلفزيوني لقناة "الجديد"، قال أحمد حطيط: "80% من القمح في لبنان هو من أوكرانيا، والـ20% المتبقية موزعة بين روسيا ومولدوفا ورومانيا".
وأضاف حطيط أنه عند بداية الأزمة الأوكرانية، "كانت هناك بدائل من البلدان المجاورة لأوكرانيا في البحر الأسود، كصربيا وبلغاريا ورومانيا، لكن نحن لدينا خصوصية، وهي الاضطرار للذهاب إلى "مصرف لبنان" لأن القمح مدعوم منه، والآلية المعتمدة مغايرة".
وأكمل: "هناك صعوبة باستيراد القمح من سوريا أو روسيا لأنهما تخضعان للعقوبات، والقمح مدعوم، فلا يمكن لـ"مصرف لبنان" أن يفتح اعتمادات ويحول الأموال لشرائه".
المصدر: "النشرة"