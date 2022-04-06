بعد أن أثارت جدلا كبيرا في مصر..الشركة المستوردة توضح حقيقة وجود "شوكولاته تحتوي مخدر"

بعد أن أثيرت ضجة في مصر بشأن وجود "نوع شوكولاته يحتوي مادة مخدرة"، أوضحت الشركة المستوردة لهذه الشكولاته حقيقة الأمر.

إقرأ المزيد

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر"، قال محمود حسن شاهين، نائب رئيس الشركة المستوردة لهذا النوع من الشوكولاته، موضحا: "إن الشوكولاتة، لا يوجد بها مشكلات "مواد مخدرة" كما يروج البعض، و لكن بها كاكا ولبن وخشخاش..بها المكونات الطبيعية لأى شوكولاتة موجودة فى الأسواق".

وأشار محمود حسن شاهين إلى أن الشركة التابع لهم تستورد أكثر من 20 نوعا من الشوكولاته.

ولفت إلى أن نوع الشوكولاته الذي أثار الجدل حوله، يأتى من شركة ألمانية، وأنه تم التواصل مع الشركة التى أكدت أن المنتج خالي من المشكلات، مشيرا إلى أنه "تم إرسال معتمد بأن شوكولاته الخشخاش آمنة، والشركة قالت إنها ملتزمة بالقانون الألمانى، والمنتج لا توجد به مشكلات".

وأضاف شاهين :" شوكولاته الخشخاش يتم فحصها من وزارة الصحة، الكميات التى كانت موجودة فى مصر انتهت، لأن صلاحيتها كانت فى نهاية شهر مارس"، لافتا إلى أن مسؤولي وزارة التموين ومكافحة المخدرات "تواصلوا معنا، وأخذوا عينات من شوكولاته الخشخاش لفحصها".

المصدر: "صدى البلد"