لأول مرة منذ 3 أشهر.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن

دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ 3 أشهر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين غرب اليمن، حسبما أعلنت سلطات صنعاء، وذلك في إطار هدنة بدأت السبت وتستمر شهرين.

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وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن وخصوصا العاصمة صنعاء أزمة وقود خانقة منذ أشهر. ويتهم الحوثيون التحالف بقيادة السعودية الذي يفتش السفن منعا لتهريب السلاح للحوثيين، باحتجاز ناقلات الوقود منذ بداية العام.

وقالت "شركة النفط اليمنية" التابعة لسلطة الحوثيين في بيان اليوم الاثنين: "وصلت الآن إلى (...) ميناء الحديدة سفينة البنزين قيصر بعد احتجازها لمدة 32 يوما فيما لا تزال سفينتا بنزين إسعافيتين بمنطقة احتجاز التحالف".

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن وصول سفينة أخرى تحمل اسم "سيبلاندر سافير" وذلك "بعد احتجازها لمدة 88 يوما".

وتقود السعودية منذ 2015 التحالف العسكري دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

والسبت دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، بينما يسيطر التحالف العسكري على الأجواء اليمنية.

المصدر: أ ف ب