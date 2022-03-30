"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص هجوم تل أبيب

أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي.

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وفي بيانه، وجه "حزب الله" تحية إلى "الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال الذين وجهوا اليوم صفعة قوية للعدو الصهيوني في قلب كيانه الغاصب واذاقوه طعم الهزيمة والإذلال".

وأضاف "حزب الله": "لقد أثبت العملية الشجاعة (قرب تل أبيب) أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر".

وأكمل البيان: "تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام، يؤكد أن شعبنا الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه".

وشدد "حزب الله" على أن "كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن ان تعطي الأمان للعدو، ولن تغير من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كل الاحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري".

وكانت مراسلتنا في القدس قد أفادت بسقوط 5 قتلى بينهم شرطي إسرائيلي، في عملية إطلاق نار في بني براك بتل أبيب.

وأكدت أن عملية إطلاق النار وقعت في 3 نقاط في منطقة بني براك التي يقطنها مستوطنون متشددون، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد موجة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

المصدر: RT + المنار