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عقب هجوم تل أبيب المسلح.. عباس يحذر من استغلاله في اعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

عقب هجوم تل أبيب المسلح.. عباس يحذر من استغلاله في اعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني
Gettyimages.ru
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من استغلال الهجوم المسلح في تل أبيب في اعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.

وأشار محمود عباس إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.

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وأدان الرئيس الفلسطيني مقتل مدنيين إسرائيليين، وأكد أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع.

وشدد على أن الجميع يسعون إلى تحقيق الاستقرار خصوصا وأنهم مقبلون على شهر رمضان والأعياد المسيحية واليهودية.

وكانت مراسلتنا في القدس قد أفادت بسقوط 5 قتلى بينهم شرطي إسرائيلي، في عملية إطلاق نار في بني براك بتل أبيب. 

وأكدت أن عملية إطلاق النار وقعت في 3 نقاط في منطقة بني براك التي يقطنها مستوطنون متشددون، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد موجة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

المصدر: RT

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