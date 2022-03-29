مراسلة RT: "نجمة داود الحمراء" تعلن سقوط 6 قتلى خلال إطلاق نار في تل أبيب (فيديو)

قالت مراسلة RT في القدس مساء يوم الثلاثاء إن "نجمة داود الحمراء" أعلنت أن الحصيلة الأولية لعمليات إطلاق النار في تل أبيب بلغت 6 قتلى.

وذكر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية عن ثلاث عمليات تم فيها إطلاق النار في تل أبيب واحدة منها في مركز تجاري بمنطقة رمات جان في تل أبيب.

وأشارت الشرطة إلى أنه ليس من المؤكد قتل منفذ العملية في بني باراك الذي أطلق النار من على دراجة نارية.

وأكدت في السياق أن 4 حالات من بين المصابين في بني باراك ميئوس منها.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية عملية إطلاق النار في بني براك قومية "فدائية".

وأعلنت الشرطة أن العملية في بني براك وعلى الحدود مع رامات غان لم تنته بعد.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسلحا على دراجة نارية استهدف سيارة في مدينة بني براك وأصاب عددا من الأشخاص بجراح وواصل طريقه إلى شارع آخر وأطلق النار وأصاب آخرين.

وقالت إن القوات الاسرائيلية أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة بني براك في تل أبيب ودفعت بتعزيزات كبيرة للمكان.

وأضافت أنه يعتقد أن هناك أكثر من خمس مسلحين منتشرين في المدينة ويحتمل أن ينفذوا المزيد من العمليات.

وذكر الإعلام أن تعليمات صدرت للإسرائيليين بالبقاء داخل منازلهم في بني براك.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية