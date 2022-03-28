لابيد والزياني يوقعان اتفاقية "إطار عمل" على هامش "قمة النقب"

وقع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ونظيره البحريني اللطيف الزياني اتفاقية على هامش "قمة النقب" لتوجيه التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن "لابيد والزياني وقعا اتفاقية "إطار عمل" على هامش قمة النقب لتوجيه التعاون المستقبلي بين البلدين"، مشيرا إلى أن "وزارتي الخارجية ستعملان على قيادة التعاون".

وحول "قمة النقب" التي عقدت بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين والامارات والمغرب، قال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "هذا اللقاء بيننا هو شيء اعتقد الناس أنه لا يمكن أن يحدث، لكنهم كانوا مخطئين. لقد حدث لأننا آمنا به، لقد حدث لأن هذه هي الرؤية التي وضعناها لمستقبل منطقتنا".

המפגש הזה בינינו הוא משהו שאנשים חשבו שאי אפשר להאמין שיקרה, שאי אפשר היה לחזות שהוא יקרה. הם טעו. הוא קרה מפני שאנחנו האמנו בו, הוא קרה מפני שזה החזון שהצבנו לעתיד האיזור שלנו. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 28, 2022

وأضاف: "ليلة أمس قررنا تحويل قمة النقب إلى منتدى دائم. بالتعاون مع أقرب أصدقائنا، الولايات المتحدة، نفتح اليوم الباب أمام شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيون، لنعرض عليهم استبدال طريق الإرهاب والدمار ومشاركتنا مستقبلا من التقدم والنجاح".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"+ RT