 
مباشر

لابيد والزياني يوقعان اتفاقية "إطار عمل" على هامش "قمة النقب"

أخبار العالم العربي

لابيد والزياني يوقعان اتفاقية
"تايمز أوف إسرائيل"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp50

وقع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ونظيره البحريني اللطيف الزياني اتفاقية على هامش "قمة النقب" لتوجيه التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن "لابيد والزياني وقعا اتفاقية "إطار عمل" على هامش قمة النقب لتوجيه التعاون المستقبلي بين البلدين"، مشيرا إلى أن "وزارتي الخارجية ستعملان على قيادة التعاون".

وحول "قمة النقب" التي عقدت بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين والامارات والمغرب، قال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "هذا اللقاء بيننا هو شيء اعتقد الناس أنه لا يمكن أن يحدث، لكنهم كانوا مخطئين. لقد حدث لأننا آمنا به، لقد حدث لأن هذه هي الرؤية التي وضعناها لمستقبل منطقتنا".

وأضاف: "ليلة أمس قررنا تحويل قمة النقب إلى منتدى دائم. بالتعاون مع أقرب أصدقائنا، الولايات المتحدة، نفتح اليوم الباب أمام شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيون، لنعرض عليهم استبدال طريق الإرهاب والدمار ومشاركتنا مستقبلا من التقدم والنجاح".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا