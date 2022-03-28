الملك الأردني يصل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، في مدينة رام الله، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

إقرأ المزيد

وكان في استقبال الملك الأردني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: الغد

وتأتي هذه الزيارة استمرارا لسياسة التنسيق والتشاور المستمر بين الملك والرئيس عباس، لمواجهة التحديات كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين.

يذكر أن زيارة الملك عبدالله الثاني، هي أول زيارة له للضفة الغربية منذ عام 2017.

المصدر: "عمون"