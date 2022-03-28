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الملك الأردني يصل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يصل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني
Globallookpress
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وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، في مدينة رام الله، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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العاهل الأردني يزور رام الله الاثنين للقاء الرئيس الفلسطيني
العاهل الأردني يزور رام الله الاثنين للقاء الرئيس الفلسطيني

وكان في استقبال الملك الأردني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الملك الأردني يصل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني
المصدر: الغد

وتأتي هذه الزيارة استمرارا لسياسة التنسيق والتشاور المستمر بين الملك والرئيس عباس، لمواجهة التحديات كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين.

يذكر أن زيارة الملك عبدالله الثاني، هي أول زيارة له للضفة الغربية منذ عام 2017.

المصدر: "عمون"

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